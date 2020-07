Bastianelli rivela: “Osimhen? Inter e Juve lo volevano prima di tutti. Ecco perché saltò”

Victor Osimhen poteva essere l’erede di Mauro Icardi all’Inter. Lo aveva notato prima di tutti il noto agente Patrick Bastianelli, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Poteva essere “derby d’Italia” per averlo?

«Esatto, va fatto un plauso allo scouting di Juve e Inter. Ne avevo parlato con Paratici e Ausilio: entrambi hanno apprezzato subito le qualità che poi ha confermato negli anni».

Cosa frenò la trattativa?

«Il ragazzo, appena 17enne e con passaporto da extracomunitario, non poteva essere tesserato subito e, quindi, per problemi burocratici l’affare non è andato in porto».