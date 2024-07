Inter, per Bastoni relax alle Maldive. L’accoglienza è tutta nerazzurra

Alessandro Bastoni, alle Maldive con la sua famiglia, ha ricevuto un'accoglienza speciale dal resort che lo ospita come lui stesso ha raccontato in una storia di Instagram. Il calciatore ha trovato sul pavimento un suo disegno in maglia interista e c'è anche il disegno dello stemma del club nerazzurro e la scritta Forza Inter. Un omaggio apprezzato dal giocatore interista che ha pubblicato la foto in un post. E l'ha accompagnata con l'emoticon delle mani che ringraziano e due cuore, nerazzurri ovviamente.