Così scrive Tuttosport: "Un altro affare che sembra destinato a non realizzarsi, almeno stando alle dichiarazioni di Zangrillo, è quello che porta a Johan Vasquez, difensore sulla lista di Ausilio e Baccin: «Resta al Genoa», la dichiarazione perentoria del presidente dei liguri sul messicano rilasciata ieri dopo la riunione in Lega Calcio. I nerazzurri, che per il ruolo di vice Bastoni continuano a pensare al prestito di Kiwior dell'Arsenal, si prenderanno tutto il tempo necessario per prendere una decisione definitiva. Zero fretta insomma per il nuovo braccetto".