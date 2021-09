Ts – Bastoni e Barella sempre più centrali negli equilibri dell’Inter. Non a caso…

Trasferta particolare per i due nerazzurri, il motivo è legato alla sede scelta dal club nerazzurro per avvicinarsi alla sfida con la Fiorentina

Per Antonio Conte erano fondamentali e lo sono anche per Simone Inzaghi. Alessandro Bastoni e Nicolò Barella sono punti fermi di una squadra che non vuole abbandonare il trono dopo la vittoria dello scudetto. Entrambi saranno titolari contro la Fiorentina e, come sottolinea Tuttosport, il viaggio a Firenze ha un fascino particolare per i due giocatori dell’Inter. "Il motivo è legato alla sede scelta dal club nerazzurro per avvicinarsi alla sfida con la Fiorentina: non un hotel nel centro della città, ma il centro di Coverciano. Bastoni e Barella torneranno con la mente agli splendidi ricordi dell’Europeo vinto con la Nazionale di Roberto Mancini".

"Il difensore ormai è un perno del reparto a tre. Lo era con Antonio Conte, lo è adesso con Inzaghi. L’asse con Skriniar e De Vrij è fondamentale. Non a caso, l’Inter ha subito due gol in questa stagione solo a Genova con la Sampdoria, quando mancava Bastoni per infortunio. Non è la prima volta che l’Inter sceglie Coverciano come sede del ritiro nel capoluogo toscano in occasione dell’incontro con la Fiorentina. È successo in passato. Ma in questa occasione c’è questo significato particolare per due giocatori nerazzurri, sempre più centrali negli equilibri dei Campioni d’Italia".