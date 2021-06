GdS – Bastoni e Barella, vetrina Europeo: “Nuovo status già raggiunto e ora…”

I due giocatori nerazzurri dopo la vittoria dello scudetto in A sono pronti a vivere da protagonisti Euro2020

Dopo lo scudetto, gli Europei. Sono due i giocatori dell'Inter convocati in Nazionale da Roberto Mancini dopo lo stop per infortunio di Stefano Sensi. Tra i 26, ci sono Nicolò Barella e Alessandro Bastoni . Due grandi protagonisti della cavalcata della squadra allenata da Antonio Conte nella scorsa stagione, che ora si confronteranno col panorama calcistico europeo.

E Gazzetta.it parla proprio dei due nerazzurri in chiave Inter e Nazionale: "Bastoni e Barella si presentano ai nastri di partenza dell'Europeo con uno scudetto appena conquistato da protagonisti e un nuovo status raggiunto. E con la prospettiva di salire ulteriormente di grado. Per i due ex ragazzi di Antonio Conte sono stati due anni dalle palpitazioni forti, dalle soddisfazioni enormi e dalla crescita verticale: nel giugno ’19 Alessandro e Nicolò erano giovani promesse, ora hanno la possibilità di accreditarsi definitivamente come big del calcio mondiale, dopo aver preso in mano l’universo ner-azzurro", si legge.