Bastoni: “Barella? Fondamentale per Inter e Italia. Può fare anche il portiere”

Le parole del difensore nerazzurro dopo la vittoria dell'Italia contro il Belgio questo pomeriggio a Torino

Dopo la partita vinta sul Belgio, Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset del terzo posto ottenuto dall'Italia in Nations League: "Sicuramente dispiace perdere dopo una strisica di vittorie, potevamo far meglio, abbiamo commesso errori individuali e di squadra, ma eravamo assolutamente consapevoli e convinti del gruppo che siamo. Anche questa era una partita importante, contava per il ranking e ci aiuterà al sorteggio mondiale. Non è mai facile vincere contro queste squadre, loro sono al primo posto. Barella? Può fare anche il portiere, per noi è fondamentale. Gli faccio i complimenti per essere tra i primi 30 candidati per il Pallone d'Oro, lo vivo ogni giorno e ci sta dando una grossa mano sia qui che all'Inter".