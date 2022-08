Bastoni: “Batosta che ci farà bene, rimedieremo. Skriniar? I giornali inventano ma…”

"Rivisto il gol? Non l'abbiamo rivisto, è stata una partita strana, fino al 2-1 c'era la sensazione di poter far male alla Lazio. Dobbiamo analizzare da quello che abbiamo sbagliato e ripartire già da martedì. Nuovo filotto come l'anno scorso? Sicuramente se abbiamo preso 3 gol abbiamo sbagliato qualcosa, non dobbiamo fasciarci la testa, faremo meglio sicuramente. Come vedi Skriniar? Lo vedo tranquillo, i giornali scrivono cose perlopiù inventate, è uno dei migliori amici e lo vedo tranquillo come è sempre stato. Fa bene prendere queste batoste all'inizio, da domani analizzeremo quello che abbiamo sbagliato, dobbiamo trovare compattezza ma siamo solo alla terza giornata e rimedieremo"