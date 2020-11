Bastoni: “Contento della prestazione. La 19? In missione per Bonucci. Con Lewandowski…”

Ospite di Rai Sport dopo l’ottima prestazione, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha analizzato il successo per 2-0 dell’Italia di Chicco Evani sulla Polonia: “Mi sono sentito molto bene. Già mercoledì ho avuto belle sensazioni. Poi ho avuto la fortuna di essere in un gruppo in cui tutti prima di calciatori sono grandi uomini. Mi hanno fatto integrare alla grande. Sono molto contento della prestazione di stasera“.

Sulla maglia numero 19 consegnata da Bonucci: “Non me l’aspettavo. Sono arrivato nello spogliatoio e mi sono trovato la 19. È un grande onore. Mi ha mandato in missione per fare la sua 100esima partita con la maglia azzurra. Spero di essere stato all’altezza“.

Infine il siparietto con Lewandowski: “La mandibola? Sto bene. Mi ha preso il nervo, ma tutto a posto. Se mi ha chiesto scusa? No, in realtà si è pure lamentato. Ce l’ho qui di fianco ma lasciamo stare (ride, ndr). Stretta di mano? Sì“.