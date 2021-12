Bastoni: “Abbiamo sistemato quello che non andava. Vogliamo vincere ancora e…”

Alessandro Bastoni ha analizzato la vittoria contro il Torino ai microfoni di Inter TV. Grande soddisfazione per il difensore

Alessandro Bastoni ha analizzato la vittoria contro il Torino ai microfoni di Inter TV: "Sapevamo che tipo di partita ci aspettava, devi essere pronto fisicamente altrimenti vai in difficoltà. Siamo stati bravi a interpretare la partita e a portare a casa i tre punti. Era molto importante, sapevamo il coefficiente di difficoltà di questa partita. Tutte le squadre di Juric sono messe in bene in campo, siamo stati bravi a noi. Dopo un inizio un po' così siamo stati bravi a parlarci e a sistemare quello che non andava, penso si sia visto. Alzare lo scudetto è stata un'emozione grande, alzare la coppa dell'europeo anche: speriamo di ripeterci e di vincere ancora".