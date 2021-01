Zapelloni: “Bastoni osannato giustamente ma oggi Calabria ha fatto la stessa cosa. L’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il giornalista Umberto Zapelloni ha parlato così di Milan, concentrandosi in particolare su Calabria e sull’alto numero di rigori:

“Ieri abbiamo osannato giustamente Bastoni per un lancio di 60 metri, stasera Calabria ha fatto un lancio simile per il secondo gol di Ibrahimovic e merita i complimenti. E vorrei dire una cosa: per chi dice ‘Salutate la rigorista’, ricordiamo che anche il Milan ha preso 14 pali e quindi sta molto tempo in area di rigore avversaria. L’Inter resta la grande favorita, ha trovato un grande gioco e le resta solo il campionato, un vantaggio”.