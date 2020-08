Chiellini: “Miglior giovane difensore è Bastoni. Cresciuto tanto all’Inter”

Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa a Coverciano e quando gli è stato chiesto della nuova generazione di difensori ha risposto: «Abbiamo una generazione che sta crescendo tanto bene a livello di difensori. Credo che il migliore sia qua in Nazionale e che sia cresciuto tanto ed è Bastoni. Aveva giù esperienza in Serie A, non partiva da zero ma una cosa è giocare nel Parma, con tutto il rispetto, una cosa è giocare nella finale di Coppa, in un anno è cresciuto tanto».

(Fonte: SS24)