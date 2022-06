Bastoni, Conte spaventato dalla cifra chiesta dall’Inter. Ma in Premier c’è lo United

L'Inter deve sistemare i conti cedendo uno dei suoi giocatori più richiesti. In Premier cercano difensore e guardano con attenzione in casa nerazzurra. Non solo Skriniar, ma anche Bastoni è nel mirino delle inglesi.

"L’interista è uno dei centrali difensivi italiani più ricercati sul mercato internazionale. Che farà l’Inter con lui? Se vendono Skriniar (di cui parliamo nella pagina precedente), l’ex atalantino costato 31 milioni resta sotto la Madonnina. Ma in Premier i difensori bravi e capaci sono come il pane, richiestissimi. Ecco che il Manchester United dell’olandese Ten Hag si è mosso, chiedendo informazioni sul ragazzo cremonese. Quest’anno Varane si è perso oltre 3 mesi per infortuni vari, Lindelof e Maguire non sono affidabili, per Alessandro ci vogliono però 60 milioni. Cifra che spaventa il Tottenham di Conte, che tanto avrebbe bisogno dell’azzurro. Prototipo del difensore moderno, fra i più adatti a un tipo di calcio “europeo” che insegue Ten Hag, che deve ricostruire a Manchester dopo il fallimentare 6° posto, chiuso con Rangnick. Bastoni è perfetto per la difesa a tre, ottimo e duttile in quella a quattro, nella quale può ricoprire sia il ruolo di centrale mancino sia quello di terzino. Conte alla fine pare più orientato su Pau Torres 25enne del Villarreal", riporta La Gazzetta dello Sport.