Inter, domani la ripresa: Bastoni non preoccupa, il punto su Darmian e Correa

Giorno di riposo per l'Inter di Simone Inzaghi, che tornerà domani ad Appiano Gentile in vista del match di mercoledì contro il Torino. Il Corriere dello Sport fa il punto sull'infermeria nerazzurra: "La squadra, al ritorno da Salerno, ha dormito alla Pinetina e dopo la seduta di ieri mattina, tutti liberi. Oggi giorno di riposo, con la ripresa fissata per domani. Probabile che Darmian torni tra i convocati. Per Correa appuntamento al 2022. Bastoni ha preso una botta, ma non preoccupa".