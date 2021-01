Juve sconfitta, Bastoni sceglie la dedica: “Popolo nerazzurro, la vittoria è tutta vostra”

Non è stato casuale. Quel lancio Barella era stato provato e riprovato e contro la Juventus, magari davvero non per caso, è riuscito lasciando quasi incredulo Conte. “Finalmente è riuscito”, ha detto a Bastoni e lui gli avrà fatto lo stesso sorriso che si è visto in tv quando lo ha raccontato. Il giovane difensore nerazzurro è stato tra i protagonisti della sfida, ha davvero dato tutto e alla fine ha anche dedicato la vittoria ai tifosi interisti che purtroppo non hanno potuto godersi dal vivo una vittoria epica. “Questa vittoria è tutta vostra popolo nerazzurro. Forza Inter sempre”, ha scritto Alessandro sui social.