“Delusi per non aver raggiunto la finale! Adesso concentrati per la ripresa campionato“. Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, mastica amaro dopo l’eliminazione dei nerazzurri di Conte in Coppa Italia in seguito all’1-1 al San Paolo contro il Napoli nella semifinale di ritorno. Il classe 1999 ha espresso tutta la sua delusione con un post pubblicato sul profilo Instagram.