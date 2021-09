Inter, Bastoni in dubbio per il Real. “Lunedì giornata chiave: gli esami in Nazionale…”

Alessandro Bastoni non è stato convocato da Simone Inzaghi per la trasferta di Genova contro la Samp per un problema all'anca avuto in Nazionale

Matteo Pifferi

Alessandro Bastoni non è stato convocato da Simone Inzaghi per la trasferta di Genova contro la Samp per un problema all'anca avuto in Nazionale. "Il difensore martedì pomeriggio con la Nazionale aveva subito una botta all'anca, ma gli esami non avevano evidenziato problemi, così il giorno successivo è rimasto in campo 90' contro la Lituania. Tornato alla Pinetina, aveva dolore alla coscia ed ora è saltato fuori il modesto danno muscolare", spiega il Corriere dello Sport. Resta da capire se Bastoni sarà recuperabile contro il Real o se dovrà saltare la sfida di Champions per non rischiare ma già lunedì si saprà di più.