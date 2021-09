Sky – Inter, esami pronti per Bastoni: le ultime in ottica Real Madrid

Gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore centrale nerazzurro dopo l'infortunio accusato nei giorni scorsi

L’infortunio di Stefano Sensi, ma non solo. A tenere in apprensione l’Inter è anche lo stop di Alessandro Bastoni, non convocato per la Sampdoria. Come riportato da Sky Sport, verrà monitorato con esami strumentali domani in ottica Real Madrid (mercoledì sera). Dopo gli accertamenti di domani si capirà se sarà disponibile per l’esordio stagionale in Champions League.