Bastoni scherza: “Dopo Azzurra, chiamerò la mia prossima figlia Nera”

A DAZN, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha svelato un curioso aneddoto sulla scelta del nome di sua figlia: "La Play Station solo in ritiro ad Appiano Gentile, è stata bandita da casa, solo pannolini. Mia figlia ha tre mesi e inizia a capire in che gabbia di matti è arrivata. Ci divertiremo. Il nome Azzurra per la Nazionale? No, in realtà adesso pensiamo di farne un'altra e chiamarla Nera per fare Nera e Azzurra (ride, ndr)".