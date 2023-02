Inter, la chiave può essere Bastoni. E Inzaghi ha la pedina per dare scacco matto al Milan

Per l'Inter sarà fondamentale il movimento del difensore mancino e in mezzo al campo decisiva l'esperienza di Mkhitaryan

Sarà un derby delicato e importante, ogni mossa può avere una conseguenza decisiva. Per questo Inzaghi sta studiando nei mini dettagli come colpire il Milan.

"La chiave è nel centrosinistra, nel triangolo largo tra il difensore Bastoni, l’esterno Dimarco e la mezzala Mkhitaryan. Ciascuno avrà una nuova missione, a tutti e tre sarà chiesto un sacrificio di mobilità: rompere le linee per sorprendere l’avversario e creare nelle varie zone una nuova superiorità numerica. Col Milan che presumibilmente si schiererà a tre in mediana, Bastoni diventa l’uomo chiave per rompere l’equilibrio numerico in mezzo al campo. Alessandro dovrà modificare il raggio d’azione, rompere la linea difensiva e alzarsi più vicino alla mediana, come palleggiatore aggiunto. E quando si alzerà lui, anche Mkhitaryan dovrà spostare il raggio d’azione, accentrandosi sulla trequarti alle spalle di Tonali, da dove potrebbe essere più semplice trovare poi l’imbucata verticale sulle punte. Micki è il jolly del centrocampo: ha passo, esperienza e senso tattico sopra la media. Probabilmente sarà la pedina decisiva per dare scacco matto al diavolo", analizza La Gazzetta dello Sport.