Bastoni: “Qualificazione già ottenuta, ma faremo del nostro meglio. Serve perfezione”

Il calciatore nerazzurro, a Inter Tv, ha parlato di attese e speranze rispetto alla gara contro la formazione di Ancelotti

«Sarà una bellissima serata, la qualificazione è già stata raggiunta, ci godremo la serata ma proveremo a fare il massimo in uno stadio bellissimo».

Servirà essere perfetti: non è facile in ambiente così, con tanti giocatori di qualità. Proveremo a mettere tutti noi stessi per portare a casa i punti.