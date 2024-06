Alessandro Bastoniha segnato il gol del pari nella gara contro l'Albania, la prima dell'Italia all'Europeo. Il difensore nerazzurro ha parlato ai microfoni di RaiSport. Queste le parole del giocatore nerazzurro: «Emozione al gol? Più che emozione, è stato importante ai fini del risultato. Partiti come peggio non si poteva, era facile andare in down, con cinquantamila tifosi loro, a livello mentale. Ma siamo stati bravi a reagire subito. Cosa ho pensato del gol incassato? Sono cose che possono capitare, si sbaglia tutti, l'importante è saper reagire e vincere la partita. Era il nostro piano dall'inizio».