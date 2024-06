Italia-Albania, Marotta in tribuna al Signal Iduna Park di Dortmund

C'è anche il presidente dell'Inter ad assistere alla prima gara dell'Europeo della Nazionale in Germania: quattro i nerazzurri titolari in campo

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è sugli spalti del Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania, per assistere alla gara di esordio dell'Italia all'Europeo. Il numero uno del club nerazzurro è apparso in tribuna, immortalato dalle telecamere di RaiSport.