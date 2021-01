Bastoni: “Grande partita, consapevoli di quello che possiamo fare. Quel lancio per Barella…”

“I tre punti? Sicuramente sono fondamentali per la classifica, teniamo lontana una grande squadra come la Juve. A livello di morale ci danno tanto, negli scontri diretti l’anno scorso non siamo mai riusciti a portarla a casa. Stasera invece abbiamo dato una prova di essere una grande squadra. Le sensazioni sono positive, sappiamo che abbiamo fatto una grande partita. Anche con le sostituzioni sono stati molto offensivi, siamo stati concentrati per 90 minuti. I°l passaggio a Barella? Meno male che non sono scivolato. Lo proviamo da tempo in allenamento queso inserimento, a volte viene a volte no. Stasera è andato bene. Quando stiamo sul pezzo e compatti, facciamo una grande partita. Con questa vittoria siamo consapevoli di quello che possiamo fare da qui in poi”. Alessandro Bastoni ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Juventus.