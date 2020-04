Inter, Bastoni cuore nerazzurro fin da bambino. Il difensore ha una prova inconfutabile

Rientrato in questa stagione dopo il prestito al Parma, Alessandro Bastoni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella rosa di Conte. Il giovane difensore è stato spesso preferito dal tecnico nerazzurro a Godin nei tre difensori e ha dimostrato di essere pronto per giocarsi le sue carte in una grande squadra.

Sui social Bastoni ha dato dimostrazione di essere interista fin da quando era piccolo. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha postato una maglia nerazzurra personalizzata che indossava quando era bambino: