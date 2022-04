Bastoni: “Materazzi interista fino al midollo, proverò a copiarlo col Triplete”

Nell’intervista rilasciata a DAZN, Alessandro Bastoni ha parlato anche di un grande ex interista: Marco Materazzi

Nell’intervista rilasciata a DAZN, Alessandro Bastoni ha parlato anche di un grande ex interista: Marco Materazzi. Ecco le sue dichiarazioni su Matrix: “Penso subito alla Nazionale, al Mondiale che ci ha fatto vincere. Materazzi è un ragazzo splendido, lo sento e vedo spesso, mi dà consigli ed è interista fino al midollo. È un grande punto di riferimento per me. Triplete? Proverò a copiarlo, spero di riuscirci”.