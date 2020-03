Bastoni regala tre maglie ai tifosi. Gli scrive Brozovic: “Una per me?” E Barella scherza

Conte lo ha trattenuto nella sua Inter e lui si è preso il dito e tutto il braccio. Nel senso che si è preso tanto spazio e ha dimostrato di essere all’altezza della squadra nerazzurra. Alessandro Bastoni, come tutti i suoi compagni, è a casa e si allena lì in attesa che riapra – forse – il campionato. Il difensore interista ha deciso di regalare le sue maglie ai tifosi. Su Instagram ha scritto: «In un momento così delicato per tutti noi, ogni piccolo gesto può regalare un sorriso. Ecco perché ho deciso di regalare 3 maglie autografate con dedica ai miei fan. Scrivi qui sotto il tuo commento, i tre fan che riceveranno più like entro domani sera alle 18.00 saranno contattati in Direct Message per tutte le informazioni di consegna».

I suoi compagni ci hanno scherzato su. Come Brozovic che ha scritto: "Una per me?". E Barella lo ha preso in giro: "Perché, tu hai dei fans?", ha scritto. Ha taggato pure Biraghi che gli ha retto il gioco: "Ah, non lo sapevo che li avesse". Arriva anche il commento di Pinamonti: "La voglio".