Bastoni, l’occasione del riscatto: Inter, torna la difesa dei titolarissimi

Il difensore nerazzurro è pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo la panchina con lo Sheriff e un inizio di stagione non eccezionale

Una notte per tornare ai propri livelli dopo un avvio di stagione con qualche incertezza di troppo e per difendere il proprio status di titolare: per Alessandro Bastoni, dopo la panchina contro lo Sheriff, la sfida contro la Juventus potrà rappresentare la svolta. Per l'occasione, infatti, Inzaghi dovrebbe affidarsi nuovamente alla difesa dei titolarissimi, come scrive Tuttosport: "Questa sera si riparte dai titolarissimi. Alessandro Bastoni, dopo la panchina in Champions League contro lo Sheriff, e qualche prestazione un po' così, proverà a rispondere sul campo a quelle critiche di imborghesimento che lo hanno colpito nelle scorse settimane".