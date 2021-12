Inter, Bastoni saluta Eriksen: “Buona fortuna fratello”

Come vi abbiamo riportato, è diventata ufficiale la separazione tra Christian Eriksen e l'Inter: il saluto di Bastoni

Come vi abbiamo riportato, è diventata ufficiale la separazione tra Christian Eriksen e l'Inter. Il centrocampista danese potrà ora scegliersi una destinazione in un campionato fra quelli che consentono l'attività sportiva agonistica pur in presenza di un defibrillatore sottocutaneo. Oltre alla bellissima lettera del club nerazzurro, Alessandro Bastoni, suo ex compagno di squadra, ha condiviso su Instagram una storia in cui augura buona fortuna al danese: "Good luck brother", ha scritto.