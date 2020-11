Bastoni: “Sbagliato approccio alla gara, pagato la sosta delle nazionali. Ma non si può…”

Alessandro Bastoni ai microfoni di Inter TV: “Siamo partiti decisamente male, abbiamo sbagliato l’approccio alla gara. Abbiamo pagato anche il fatto delle nazionali, tanti hanno giocato tanto in questo periodo. Non è un’attenuante, ma penso che abbiamo pagato questa cosa. Poi siamo stati bravi a riprendere la partita nel secondo tempo. Abbiamo sbagliato l’atteggiamento, non possiamo concedere certe cose ad una squadra come il Torino. Ci sono dieci partite da qua a Natale che andranno vissute come finali e che andranno vinte tutte. Nazionale? E’ stata un po’ una sorpresa dovevo andare in U21 e mi sono invece ritrovato nella Nazionale maggiore. Sono contento ma adesso sono tornato qua e mi devo concentrare sull’Inter”.

(Inter TV)