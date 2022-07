Bastoni: “Corazzata Juve, ma l’Inter non se n’è mai andata. Sulla festa Milan…”

Risponda da tifoso (quale è, come Barella qui accanto): cosa le hanno lasciato le immagini dei festeggiamenti del Milan?

«Lo ammetto, sono state immagini dure da digerire, ma è normale. Non vincere già è brutto, se poi a vincere sono i vicini da casa ancora di più... Faremo di tutto per essere noi a festeggiare in città la prossima volta».