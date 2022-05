Inter, c’è spazio solo per uno tra Skriniar e Bastoni. Ma c’è anche un’altra via…

Si parla di un possibile sacrificio che, visto il probabile arrivo di Bremer, potrebbe essere in difesa. Ma i due centrali vogliono restare

Andrea Della Sala

L'Inter, per questione di bilancio, dovrà cedere uno dei suoi pezzi pregiati. Si parla di un possibile sacrificio che, visto il probabile arrivo di Bremer, potrebbe essere in difesa. Ma sia Bastoni che Skriniar non sembrano volerne sentire di lasciare Milano.

"Milan Skriniar non ha dubbi: sarà lui il perno della difesa dell'Inter nella prossima stagione. Il centrale slovacco, in odore di rinnovo del contratto che ad oggi scade nel 2023, non perde occasione per ribadire come i nerazzurri rimarranno competitivi anche nella campagna a venire, nonostante le partenze che si stanno già concretizzando (vedi Perisic, ma anche Bastoni e De Vrij sono traballanti per ragioni diverse)", spiega Calciomercato.com.

Ma anche Bastoni, il prescelto per fare cassa, non sembra voler lasciare l'Inter che ha sempre sognato fin da piccolo.

Ma "nella linea dell'Inter che ha difficoltà a trovare un acquirente credibile per De Vrij e che vuole strappare un pezzo da 90 come Bremer alla concorrenza, rischia di esserci spazio solo per uno dei due centraloni dal cuore nerazzurro. E questo, dovendo scegliere, è senza dubbio Skriniar. A meno che il sacrificio non venga fatto in un'altra zona del campo...", aggiunge il portale sportivo.