Inter, Bastoni: allarme stanchezza rientrato. Pronto per lunedì

L'Inter si è allenata ieri in attesa di capire quale fosse l'altra finalista della Supercoppa . Alla fine l'ha spuntata il Milan e da oggi Inzaghi preparerà quindi la sfida con i dettagli sull'avversario. Nella seduta di ieri la squadra ha condiviso parte dell'allenamento poi si è separata: chi ha giocato di meno in Supercoppa da una parte e dell'altra i giocatori che hanno giocato contro l'Atalanta a fare lavoro di scarico.

Ha recuperato pienamente Alessandro Bastoni che era uscito nella gara contro la formazione bergamasca un po' stanco: "Il difensore era uscito un po’ sulle gambe nel secondo tempo della semifinale contro la Dea per lasciare il posto a Carlos Augusto, ma già ieri sembrava aver recuperato pienamente la condizione fisica. Il colosso di Inzaghi è pronto a tornare senza problemi al suo posto lunedì", scrive di lui La Gazzetta dello Sport. D'altronde Inzaghi, con gli infortuni di Acerbi e Pavard, ha perso due pedine importanti in difesa e Alessandro ha fatto da pilastro per dare una mano a Bisseck e de Vrij, chiamati agli straordinari in questo periodo.