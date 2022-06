EDICOLA TS – Bastoni via? Tifosi furibondi. Il popolo nerazzurro chiede a Suning di lasciare

"Bastoni via? I tifosi furibondi". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola domenica 5 giugno 202

"Bastoni via? I tifosi furibondi". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola domenica 5 giugno 2022. "Conte lo aspetta a Londra, il popolo nerazzurro chiede a Suning di lasciare". La copertina è dedicata a Pogba-Juve mentre in taglio alto si parla dell'Italia, con Gnonto decisivo con l'assist nel pari con la Germania.