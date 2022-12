Batistuta: “Lautaro più simile a me. Ecco perchè Scaloni ha preferito Alvarez”

Gabriel Batistuta, intervistato da Tyc Sports, ha parlato della sua Argentina e della scelta del ct Scaloni di puntare su Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez come terminale offensivo della squadra: "Sia Lautaro che Alvarez possono giocare tranquillamente. Scaloni ha deciso di schierare Julian perché deve aver visto che si associa meglio a Messi, Di Maria e Mac Allister: sa attaccare la profondità, sa muoversi sulle fasce. Scaloni stava cercando queste caratteristiche e le ha trovate in Julian. Lautaro è più simile a me, esce dal gioco e pensa solo a come concludere l'azione che creano i compagni. Scaloni ha preso questa decisione, mi pare non sia andata così male! Vederli in campo insieme? Penso che non ci sia spazio per entrambi, non è nemmeno necessario. Non vedo la necessità di giocare con due nove, chiunque può segnare un gol. Questa è una virtù che non tutte le squadre hanno ed è qualcosa che mi fa sperare che possiamo andare lontano. Non credo che possano giocare insieme, a meno che non stia succedendo qualcosa di molto strano e abbiamo bisogno di tre o quattro gol. In ogni caso, non li vedo insieme".