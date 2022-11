Batistuta: “Lautaro mi piace molto. È all’Inter da quattro anni, è un attaccante affermato”

Il debutto della nazionale argentina ai Mondiali di Qatar 2022 è dietro l'angolo e Gabriel Batistuta non nasconde il suo entusiasmo per la squadra di Scaloni. "Li vedo bene. Gli attaccanti? Non ce ne sono grossi fisicamente come ai miei tempi, giocano un po' diversamente. Amo Julián Álvarez, mi piace molto Lautaro Martínez. Non siamo così male.