Nuovo record per Cristiano Ronaldo, che con la rete messa a segno contro la Spal raggiunge Batistuta e Quagliarella andando in gol per l’undicesima partita consecutiva di Serie A. Proprio l’ex attaccante argentino su Twitter ha voluto complimentarsi con il fuoriclasse portoghese, pur senza rinunciare a sottolineare un dettaglio: “Complimenti a Cristiano per il record! L’unica cosa è che riposando mi sembra più facile“.