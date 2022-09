Bayern Monaco, i convocati per la sfida con l’Inter: rosa al completo per Nagelsmann

I bavaresi si presentano a San Siro con tutti i suoi calciatori per il match di apertura del girone C di Champions League

Sono 21 i convocati di Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, per la sfida di domani sera contro l'Inter, match di apertura del girone C di Champions League. Rosa al completo per l'allenatore bavarese, che potrà contare su tutti i suoi calciatori ad eccezione di Bouna Sarr.