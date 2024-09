L'Inter e il precedente estivo

In questo caso bisognerebbe valutare diversi fattori. In primis, il legame viscerale tra Dimarco e l'Inter: tifosissimo nerazzurro, cresciuto nel settore giovanile interista e idolo dei tifosi, l'esterno sinistro classe '97 sogna di diventare una vera e propria bandiera del club che ama, senza dimenticare il contratto da 4 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2027 firmato meno di un anno fa. C'è poi un precedente che potrebbe essere preso come esempio, risalente solamente a pochi mesi fa: il Bayern Monaco in estate fece un sondaggio per un altro calciatore dell'Inter. In quel caso si trattava di Hakan Calhanogu, che decise però di respingere le avances bavaresi e di rimanere a Milano. Per Dimarco, eventualmente, sarebbe facile scegliere di imitarlo.