Momento d’oro per Dimarco: la sua Dimash chiude in utile il bilancio 2023

"Tra gli altri temi, inoltre, tra le attività ci sono anche quelle di “sponsorizzazione, in particolare quella legata ai messaggi pubblicitari nel settore sportivo ed il merchandising in generale”, si legge nei documenti che Calcio e Finanza ha consultato. Così come anche “la vendita di oggettistica, gadget e prodotti promozionali in generale”, “l’assunzione di personale per la preparazione e la gestione di sportivi professionisti” e “la prestazione di servizi generali per sportivi professionisti in generale”.