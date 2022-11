CorSera – Bayern-Inter, pagelle: Barella una garanzia. Male De Vrij

È Nicolò Barella il migliore in campo per l'Inter secondo il Corriere della Sera. Nella gara contro il Bayern il centrocampista ha confermato di vivere uno straordinario momento di forma. Per lui il voto è 6,5: "Impegna Ulreich da fuori area e, sempre da fuori, costringe Mané a un salvataggio con le mani". 6,5 anche per Darmian: "Sempre presente a se stesso nella difesa a tre". Male De Vrij, 5: "Perde un pallone sanguinoso nel primo tempo e nel secondo lascia un'autostrada a Choupo-Moting".