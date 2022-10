Bayern, Kahn: “Niente da regalare al Barcellona, vogliamo arrivare primi”

Le parole del dg dei tedeschi: "E' il girone più difficile, qualcuno dovrà uscire: Bayern, Inter o Barcellona. Non è ancora finita"

Alla vigilia della sfida contro il Barcellona al Camp Nou, Oliver Kahn, dg del Bayern Monaco, ha parlato così della sfida e degli obiettivi dei bavaresi: "Non abbiamo niente da regalare al Barcellona, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo e arrivare primi nel gruppo. Col Barcellona è sempre speciale. È un grande club, una grande squadra, abbiamo avuto molti duelli in passato. Siamo pronti per una grande partita.