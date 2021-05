MD – Bayern Monaco, obiettivo Hakimi: pronta l’offerta, Inter (e Real) in attesa

L'esterno marocchino, protagonista di una stagione di altissimo livello, è finito nel mirino dei campioni di Germania

Achraf Hakimi è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti dell'ottima stagione dell'Inter, culminata con la conquista dello scudetto. I numeri (7 gol e 10 assist in 44 presenze) certificano il suo ruolo fondamentale nel gioco dei nerazzurri, e le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate. Secondo il Mundo Deportivo l'esterno marocchino sarebbe finito nella lista dei desideri del Bayern Monaco: il club bavarese starebbe già preparando l'offerta da presentare in viale della Liberazione, anche approfittando delle difficoltà finanziarie interiste (senza dimenticare che il Real Madrid non ha ancora ricevuto la somma prestabilita per la cessione del giocatore).