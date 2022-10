Bayern Monaco, 2 motivi in più per provare a battere l’Inter in Champions League

L'ultima giornata del girone C di Champions League prevede la sfida tra Bayern Monaco e Inter, in programma martedì. Un match che non conta nulla dal punto di vista della classifica, essendo entrambe le squadre già qualificate agli ottavi e già certe di primo e secondo posto, ma che nasconde comunque degli stimoli. Per quando riguarda i bavaresi, ci sono due motivi in più per provare a battere i nerazzurri. Il primo: i sei volte campioni d'Europa hanno un record perfetto di cinque vittorie su cinque finora in questa fase a gironi. Se manterrà il record del 100% contro l'Inter, sarà la terza volta che il Bayern chiuderà un girone di Champions League con un totale di 18 punti dopo il 2019/20 e la scorsa stagione. Nessuna squadra ha mai realizzato l'impresa tre volte. Il Real Madrid nel 2011/12 e 2014/15 è l'unico altro club oltre al Bayern ad averlo fatto due volte.