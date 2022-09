Bayern, Neuer: “Inter squadra intelligente che sa difendere molto bene”

Le parole del portiere tedesco in vista della gara di Champions League tra la squadra di Inzaghi e i bavaresi

Al termine della gara finita in pareggio contro l'Union Berlino, Manuel Neuer ha parlato ai microfoni di Dazn. Il portiere è già proiettato alla di Champions in programma mercoledì contro l'Inter: "L'Inter è una squadra intelligente che sa difendere molto bene. Potremmo anche avere più occasioni da rete dato che l'Inter prova a giocare di più rispetto all'Union Berlino. Se vinceremo i duelli a centrocampo, avremo più possibilità di arrivare in porta".