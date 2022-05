Il Bayern non molla Lewandowski. Hainer: “Ha un contratto fino al 2023. Ha detto…”

Il presidente del club tedesco non ha intenzione di lasciare partire l'attaccante che ha manifestato la voglia di lasciare il Bayern

Non è la prima volta che lo dice. Ma Herbert Hainer , presidente del Bayern Monaco, è stato ancora una volta irremovibile su Lewandowski . A maggior ragione dopo che l'attaccante polacco, con il Barcellona molto attento alla sua situazione, ha riconosciuto questo sabato che il suo tempo con la squadra tedesca potrebbe essere terminato. "È molto probabile che questa sia stata la mia ultima partita con il Bayern. Non posso dirlo al 100%, ma è possibile che lo sia stato. Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e per il club", ha detto il giocatore.

Poche parole che hanno avuto una rapida risposta dal presidente. "Robert ha un contratto fino al 2023 e quella è l'ora in cui giocherà con noi" , ha detto Hainer in Sport 1. Il top manager ha anche spiegato come sono andate le trattative con il polacco. "Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic gli hanno fatto un'offerta per prolungare il contratto. A quanto pare, non è stata accettata", ha spiegato, chiarendo che non era stato presente a quegli incontri. "Robert ha detto che dobbiamo trovare una soluzione per entrambe le parti e il Bayern è una delle parti. Ha il diritto di non voler prolungare il contratto".