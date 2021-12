Bayern, Pavard lascia il campo nel bel mezzo della partita. Nagelsmann spiega il motivo

All'84esimo di Bayern Monaco-Wolfsburg, il terzino francese è scappato negli spogliatoi. Il tecnico ha spiegato il motivo

È l'84' all'Allianz Arena il Bayern sta battendo il Wolfsburg 3-0. Julian Nagelsmann è pronto a cambiare Musiala e far entrare Tillman, ma all'improvviso e senza spiegazioni Pavard lascia il campo senza dare spiegazioni. Il tecnico tedesco non capisce molto bene la situazione ma quando vede il francese scomparire attraverso il tunnel dello spogliatoio, sceglie di tenere in campo Musiala e sostituire Pavard. Quando il francese è tornato ha capito di essere stato sostituito.