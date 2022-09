Bayern, Salihamidzic: “Sono preoccupato. Abbiamo grossi problemi a giocare contro…”

Prima sconfitta in Bundesliga per il Bayern Monaco. La squadra di Nagelsmann ha perso 1-0 contro l'Augsburg e in campionato non vince da quattro partite. Al termine della gara il ds Salihamidzic ha commentato così la gara: "Non vinciamo da quattro partite in Bundesliga, abbiamo ottenuto tre punti su dodici possibili, quindi sono un po' preoccupato. Non puoi vincere in Bundesliga giocando come abbiamo fatto oggi".