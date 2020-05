BILD – Il Bayern Monaco ricopre d’oro Alaba per convincerlo a rimanere

Procede il tentativo del Bayern Monaco di blindare i suoi gioielli. Dopo aver raggiunto un accordo con Manuel Neuer, i tedeschi vogliono convincere a restare anche David Alaba, ventisettenne austriaco in scadenza di contratto nel 2021. Come riporta la Bild, sarebbe pronto per il difensore un ingaggio da 15 milioni di euro a stagione per spazzare via qualisiasi rumor di mercato. Alaba era stato accostato alle big della Premier League, così come a Real Madrid e Barcellona, ma anche all’Inter.