Bazzani: “Italia? Col Belgio non partiamo favoriti. Dopo l’uscita della Francia…”

Le parole dell'ex attaccante a proposito degli azzurri e delle altre nazionali ancora in corsa all'Europeo

"Faccio fatica a sceglierne una come favorita. E' stato un Europeo piuttosto equilibrato, con le big che hanno anche sorpreso in negativo. Anche la Spagna, che sembrava sottotono mi è piaciuta molto la sua reazione. Ha dimostrato carattere, dove difettava. L'Italia ha un gruppo importante ma è andata in difficoltà appena il livello si è alzato. Non mi meraviglierebbero delle sorprese. Dopo che è uscita la Francia, che era nettamente favorita, ora c'è spazio per tutti per crederci".