Le parole dell'ex calciatore: "Sarebbe una punta diversa rispetto a Zirkzee ma non può presentarsi con una scommessa come numero 9"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Fabio Bazzani ha parlato così della possibilità Milan per Romelu Lukaku: "Sarebbe una punta diversa rispetto a Zirkzee ma non può presentarsi con una scommessa come numero 9, deve comunque colmare una casella. C'è già diffidenza sulle potenzialità di questa società, quindi lì devi metterci un qualcosa di garantito. Ma ripeto, rispetto a Zirkzee è qualcosa di completamente diverso. Lui al Napoli? Partirebbe già con delle certezze, come l'allenatore che lo ha fatto rendere meglio. Lì partirebbe avvantaggiato sicuramente. Uno come Lukaku con Conte renderebbe meglio".